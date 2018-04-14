Beşiktaş’ı dün Akhisar karşısında iki füzesi ile taşıyan Ryan Babel, maça damga vurmayı başardı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, ilk yarının ve ikinci yarının başında şık goller atan Hollandalı oyuncu, aynı zamanda deplasmanda sahne almaya devam etti. Ligdeki gol sayısını 12’ye çıkaran Babel, deplasmanda da 8. kez bu sevinci yaşarken takımının dış sahadaki en golcü ismi olmayı başardı. İstatistikleri altüst eden yıldız oyuncu, Kartal’ın son iki haftada attığı toplam 8 golün 4’üne, 3 gol ve 1 asistle katkı sağlamayı başardı. Bununla da yetinmeyen Babel, dünkü 2 golü ile birlikte kariyerindeki en fazla gol attığı lig sezonunu ve Süper Lig kariyerinde en fazla gole katkı yaptığı sezonu (12 gol ve 4 asist) yaşıyor.

‘FORVET OYNAMAYA HEVESİM VAR’



Maçın ardından duygularını paylaşan Babel, “Kazanmak çok önemliydi. Tek hedefimiz kazanmaktı. Çok iyi odaklandık. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun içinde hatalar da yaptık. Rakibi oyunda tuttuk ama kazandık” dedi. Tecrübeli oyuncu “Forvet oynamak ister misin?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben Ajax altyapısında kariyerime başladığımda forvet olarak başladım. O dönem altyapı hocamın yönlendirmesiyle sol kanatta oynamaya baş- ladım. Her zaman bir forvet olarak oynamaya hevesim vardı. Nasıl forvet oynanacağını biliyorum. Bunları da elimden geldiğince yapıyorum.”





BABELZEDELER!



Dış sahada 8 gole imza atan Ryan Babel, işte bu takımları boş geçmedi:



Trabzonspor (2)

Kasımpaşa

Karabükspor

Fenerbahçe

Göztepe

Akhisaspor (2)



`İKİ ŞUTUYLA MAÇI ÇÖZDÜ’



Akhisarspor’un oyuncusu Eray Ataseven, yaptığı açıklamada Babel’i göklere çıkardı. İlk golü yedikten sonra demoralize olduklarını belirten Eray, “Tabii ki bütün hafta Beşiktaş’a hazırlandık. İlk pozisyonda golü buldular. Gol yedikten sonra da oyun planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Babel, uzaktan iki şutuyla maçı çözdü” dedi.