Sezon başında hücumdaki en önemli isimlerden biri olan Cenk Tosun'un ara transfer döneminde Everton'a gitmesinin ardından Cyle Larin ve Vagner Love takviyesi yapan Beşiktaş, gol yollarında bu oyunculardan çok Talisca, Babel ve Negredo ile etkili oldu.
Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'in başından itibaren 39 resmi maçta 79 gol kaydederken, gollerin yarısına yakınını bu üçlüyle buldu. 79 golün 39'una imza atan Talisca, Babel ve Negredo, zorlu mücadelede yüzde 49,3'lük katkı yaptı.
LİGDE GOLLERİN YARISI BU ÜÇLÜDEN
Süper Lig'de son iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi önemli rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş'ta Talisca, Babel ve Negredo, hücumda yarı yarıya takımlarına katkıda bulundu.
Ligdeki 24 maçta 46 gol atan siyah-beyazlı ekibin bu üçlüsü toplam 23 kez fileleri havalandırdı. Talisca, Babel ve Negredo, gollerin yüzde 50'sini atarak Beşiktaş'ı zirvenin içinde tuttu.
SEZONUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE 24 GOLÜN 13'Ü BU ÜÇLÜDEN
Sezonun ikinci bölümünde ligin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalar yapan Beşiktaş'ta Negredo, Babel ve Talisca, bu dönemde önemli sorumluluklar üstlendi.
Siyah-beyazlı ekip sezonun ikinci bölümündeki 12 maçta 24 kez fileleri havalandırırken, takımın bu üçlüsü 13 gol kaydetti.
TALISCA EN GOLCÜSÜ!
Beşiktaş'ın yeni hücum üçlüsü içinde Anderson Talisca, en golcü oyuncu olarak öne çıktı.
Siyah-beyazlı oyuncu, resmi maçlarda şu ana dek 15 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, bu gollerin büyük bölümünü sezonun ikinci bölümünde kaydetti. Talisca, ikinci yarıdaki karşılaşmalarda rakip filelere 8 gol bıraktı.
BABEL, SUSKUNLUĞUNU TRABZONSPOR
Siyah-beyazlı ekipte uzun süredir suskun kalan Ryan Babel ise bunu Trabzonspor karşısında attığı gollerle sonlandırdı.
Beşiktaş formasıyla son gollerini takımının Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak atan Babel, sonraki 13 karşılaşmada suskun kaldı. Hollandalı oyuncu, Trabzonspor karşısında 2 gol atarak hem suskunluğunu bozdu hem de takımının şampiyonluk iddiasını sürdürmesini sağladı.
NEGREDO HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Sezon başından beri performansıyla eleştirilere maruz kalan Alvaro Negredo ise takımına gol yollarında önemli katkıda bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte 13 gole imza atan Negredo, ligde 5 kez fileleri havalandırdı. Avrupa kupalarında bir defa gol sevinci yaşayan İspanyol oyuncu, Türkiye Kupası'nda attığı 7 golle takımının en etkili ismi oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde gol sevinci yaşayan Negredo, önemli karşılaşmalarda takım arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla dikkati çekti. Ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında golünü atan Negredo, Fenerbahçe derbisinde ise Ricardo Quaresma'nın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Alvaro Negredo, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı Türkiye Kupası maçında ise fileleri havalandırmasını bildi.
Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olan Negredo, Babel'in gollerindeki katkısıyla ön plana çıktı.
ÜÇLÜNÜN GOLLERİ
Beşiktaş'ın hücumdaki üçlüsü Babel, Talisca ve Negredo'nun performansı şöyle:
|Futbolcu
|Süper Lig
|Şampiyonlar Ligi
|Türkiye Kupası
|TOPLAM
|Anderson Talisca
|9
|4
|2
|15
|Alvaro Negredo
|5
|1
|7
|13
|Ryan Babel
|9
|2
|-
|11
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