Beşiktaş, Benfica'dan Raul Jimenez ve Rafa Silva'yı kadrosuna katabilir.

Ara transferde Cenk Tosun'u Everton'a gönderecek olan siyah beyazlı ekip, milli golcünün yerine forvet arayışlarına başladı. Kara Kartal, kanada da takviye yapmak istiyor.

Portekiz'den Correio da Manha'nın haberine göre Beşiktaş, Jimenez ve Silva için kiralama teklifiyle Benfica'nın kapısını çaldı. (Goal)