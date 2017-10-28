Beşiktaş ideal 11'ine dönüyor

Şenol Güneş, Caner’in 6 maçlık cezası sonrası Adriano’yu sol beke kaydırıp, Gökhan Gönül’ü sağa çekecek. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Gönül’ün partneri Q7 olacak, Adriano’nun önünde ise cezası biten Babel oynayacak Hakem Mete Kalkavan’a yönelik davranışları nedeniyle 6 maçtan men edilen Caner Erkin, cezasının ilkini Alanya karşısında çekecek. Milli oyuncusundan yararlanamayacak olan teknik direktör Şenol Güneş ise zorlu deplasmanda geçen sezonki düzene geçmeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adamın, bu sezon birçok maçta sağ bek oynayan Adriano’yu asıl mevkisi olan sol beke kaydırıp, Gökhan Gönül’ü de sağda oynatmayı planladığı öğrenildi.



BABEL 11’E DÖNÜYOR

Gençlerbirliği mücadelesinde direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Ryan Babel, Başakşehir karşısında forma giyememişti. Ancak geçen gün cezası 1’e indirilen Hollandalı, bugün formasına kavuşacak. Güneş, Lens’in yerine Babel’i solda görevlendirecek. Böylece Kartal, geçen sezonki şampiyonlukta pay sahibi olan Adriano-Babel, Gökhan-Quaresma dörtlüsüyle Alanya’yı kanatlardan vuracak.

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Aytemiz Alanyaspor