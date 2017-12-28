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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, yöneticilerle uzun uzun sohbet eden ve çok büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirten Hırvat Stoper, takımdaki çoğu ismi de tanıdığı için uyum sorunu çekmeyeceğini söyledi...