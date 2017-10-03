Beşiktaş ilk sırayı Galatasaray’a kaptırdı

Süper Lig’de 7. haftanın ardından İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray, Beşiktaş’a 5 puanlık fark yapmasının ardından İddaa’da şampiyonluğun ilk kez favorisi oldu. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Galatasaray’ın şampiyonluğuna 2,20 oran verdi. Beşiktaş’ın yeni oranı ise 2,30 oldu. Fenerbahçe’nin oranı ise 4,50’de kaldı. Başakşehir’e bu kez 8,00 oran verilirken, Trabzonspor’un oranı da 40,00 olarak açıklandı.

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