Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirdi! Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir sezon geçiren ancak Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına erken başladı. Kara Kartal, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 22 yaşındaki milli futbolcusu Dorukhan Toköz ile 3 yıllık anlaşma sağladı ve sözleşme imzaladı.

NTV Spor'un haberine göre Kara Kartal, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Dorukhan için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Eskişehirspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 1 gol kaydederken 9 da asist yaptı. Orta sahanın ortasında forma giyen Dorukhan, aynı zamanda sağ bek ve stoper pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 22 yaşındaki futbolcu daha önce 8 kez U21 Milli Takımı formasını da giymişti.