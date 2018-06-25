NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den 19 yaş altı takımından Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar 19 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Almam ekibi ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın için yaklaşık 200 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek.

Leverkusen altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahanın kanatlarında ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen U19 takımında 27 maça çıkan genç futbolcu, 11 gol attı, 5 asist yaptı.

1999 Düseldorf doğumlu Güven, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Genç futbolcu, 17 ve 19 yaş altı takımlarında ay yıldızlı formayı giydi.

Beşiktaş yeni sezon öncesi Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü de kadrosuna katmıştı.