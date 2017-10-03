Beşiktaş'ın 100 bin liraya almadığı Kerem Kesgin artık 1 milyon euro

Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan genç yıldız Kerem Kesgin'e zam geldi.



DHA'nın haberine göre, altyapı sorumlusu Gökhan Keskin'in geçen yıl izleyip "Mutlak alınmalı" diye rapor verdiği 17 yaşındaki futbolcu için kulübüyle de 100 bin liraya anlaşma sağlamıştı.



Ancak yöneticiler bu transferi beklemeye alıp, yurt dışı transferlere öncelik verdi.



Bu arada yıldızı giderek parlayan, U17 Milli Takımı'ndaki oyunuyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Kerem Kesgin'le kulübü Bucaspor da profesyonel sözleşme imzaladı.



Altyapı sorumlusu Gökhan Keskin daha sonra yönetimden tekrar bu futbolcunun takıma kazandırılmasını istedi. Ancak bu kez Bucaspor'un 17 yaşındaki yıldız adayı için 1 milyon euro bonservis parası talep ettiği ortaya çıktı.



Kerem Kesgin'in mukavelesinin 2020'de biteceği öğrenildi.

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Kerem Kesgin