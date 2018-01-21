Yeni stat, üst üste yakalanan şampiyonluklar, artan UEFA ve yayın gelirleri ile son dönemde gelirlerini rekor seviyede artıran Beşiktaş’ın bu finansal performansı uluslararası kıyaslamalarda da dikkat çekmeye başladı. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi KPMG’nin Avrupa futboluna yön veren 12 ülkenin son şampiyonlarını incelediği “The European Champions Report 2018” araştırmasına göre, Beşiktaş yüzde 43 ile gelirlerini en çok artıran üçüncü takım oldu. Kara Kartal, 145 milyon Euro’luk toplam geliriyle en yüksek gelire sahip 5’inci şampiyon. Raporda, Beşiktaş’ın gelirlerinin bu yıl da artmaya devam ettiği ve gelecek yılki çalışmada bunun görüleceğine değiniliyor. Raporda, Beşiktaş’ın bu sezonki lig mücadelesinde biraz geride kaldığı ve gelir artışında bir aksaklık olmaması için Şampiyonlar Ligi’ne katılması gerektiğinin de altı çiziliyor.
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre 12 şampiyonun yer aldığı listede gelirlerini en fazla artıran takım ise Fransa’nın son şampiyonu Monaco. Kulübün gelirleri geçen yıl yüzde 86 artış ile 144 milyon Euro’ya ulaşmış durumda. Raporda, Monaco’nun gelecek yılki, çalışmada da gelirini en fazla artıran kulüplerden biri olacağına dikkat çekiliyor. Bunun nedeni de bu sezon başında başta Kylian Mbappe, Benjamin Mendy ve Bernardo Silva olmak üzere futbolcu satışlarından elde edilen yaklaşık 350 milyon Euro’luk gelir. Geçen yılın şampiyonları arasında en yüksek gelire sahip kulüp ise 671 milyon Euro ile Real Madrid. İspanyol şampiyonu bir önceki yıla göre ise gelirlerini yüzde 8 artırabilmiş. Tabloda 3 kulübün gelirlerinde düşüş yaşadığı da dikkat çekiyor. Almanya Şampiyonu Bayern Munih 588 milyon Euro ile en yüksek geliri olan ikinci kulüp olmasına karşın, bir öndeki yıla göre gelirleri yüzde 1 düşmüş. Yine İngiltere Şampiyonu Chelsea’nin ve İsviçre şampiyonu Basel’in gelirlerinde yüzde 4’lük kayıp dikkat çekiyor.
KARA KARTAL’IN GELİRLERİ % 43 ARTTI
|Kulüp (Milyon Euro)
|Toplam gelir
|Önceki yıla göre değ. (%)
|Maç günü geliri
|Yayın geliri
|Ticari ve diğ. gelirler
|Real Madrid
|671
|8
|140.9
|248.3
|275.1
|Bayern Münih
|588
|-1
|100
|147
|341
|Chelsea
|420
|-4
|75.6
|189
|155.4
|Juventus
|412
|21
|57.7
|234.8
|119.5
|Beşiktaş
|145
|43
|18.8
|69.6
|56.6
|Monaco
|144
|86
|8.6
|109.5
|25.7
|Benfica
|128
|2
|24.3
|70.4
|33.3
|Celtic
|105
|52
|44.1
|42
|18.9
|Feyenoord
|69
|13
|19.3
|9.7
|40
|Basel
|62
|-4
|29.1
|16.1
|16.8
|Sportak Moskova
|60
|22
|12
|3
|45
|Viitorul Constanta
|3
|-
|0.21
|2.3
|0.5
SOSYAL MEDYA İLE YENİ TARAFTAR ARAYIŞINDALAR
Raporda en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de, kulüplerin yeni gelirler yaratmak için yoğun çaba harcadıkları tespiti. Artan dijitalleşme ile birlikte kulüplerin dünyanın her tarafında kendilerine yeni taraftarlar bulma konusunda da kıyasa bir yarış içinde olduklarına değinilen raporda, dışa açılma stratejisi ile ilgili içerikler ve bunların özellikle sosyal medya yolu ile yeni kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Sosyal medyada takipçi sayısının öneminin altı çizilen rapora göre, Real Madrid, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube’daki toplam 208 milyon takipçi ile açık ara önde. Bu alanda Chelsea 72.9 milyon takipçi ile ikinci, Bayern Münih 61.4 milyon takipçi ile üçüncü, Juventus 46.5 milyon takipçi ile dördüncü, Beşiktaş ise 11.4 milyon takipçi ile beşinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş Cenk Tosun, Monaco ise başta Kylian Mbappe olmak üzere birçok yıldızın satışları ile gelirlerini bu yıl da artırmayı sürdürüyor.
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