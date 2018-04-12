Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla İzmir’e hareket eden siyah-beyazlı kafile, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in de bulunduğu kafilede, cezaları biten oyuncular Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson da yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 21 kişilik kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Pepe, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Jeremain Lens, Ryan Babel, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Adriano Correia, Gary Medel, Ricardo Quaresma.