11 | 20

İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10'ı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5'ini Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.