Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maç için özel uçakla Almanya'nın Münih kentine ulaştı. Siyah-beyazlıları Münih'te çok sayıda taraftar sevgi tezahüratları ile karşıladı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 19, 2018

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'ya hareket eden siyah-beyazlı takımın kafilesinde, kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih maçı için kadroya 22 kişi dahil etti. Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tosic de kadroya alındı. Beşiktaş'ta Talisca, Caner Erkin ve Tolgay Arslan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmesi durumunda Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında sahada olmayacak.