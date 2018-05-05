DHA'da yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş'ın borcu açıklandı.

Verilen rakamlara göre siyah-beyazlıların net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.