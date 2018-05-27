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Başkan Fikret Orman’ın “Trabzonspor ile ilişkilerimiz çok iyi. Bunun bozulmasını istemiyoruz. Bu sorun Trabzonspor’un onayı alınarak çözülmeli. Sadece Trabzon’un onayıyla bir ayrılık yaşanırsa oturup konuşuruz” dediği öğrenildi.