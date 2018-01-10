Cenk Tosun’u astronomik bir fiyata Everton’a satan ve yerine takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın planı belli oldu. Atiba Hutchinson’ın tavsiyesi üzerine ABD MLS Ligi’nde Orlando City’de forma giyen Kanadalı Cyle Larin ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncu için izleyeceği transfer politikasını belirledi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Orlando’nun 22 yaşındaki oyuncusu için kapıyı 8 milyon Euro’dan açtığı daha sonra 1 milyon Euro indirime gittiği ancak başkan Fikret Orman’ın bu paralara asla bu transferi yapmayacağını karşı tarafa bildirdiği öğrenildi. Larin için pazarlıkların sürdüğü ve Beşiktaş’ın taksitler halinde olmak üzere en fazla 3,5 milyon Euro verebileceklerini Orlando City yetkililerine ilettikleri kaydedildi.

"1,5 MİLYON EURO’YA ‘EVET’ DEDİ"

Cyle Larin ise Beşiktaş’ta oynamayı çok istediği için para konusunda sıkıntı çıkarmayacağını Siyah-Beyazlı yöneticilere iletti. Atiba’nın önerisinin yanı sıra deneyimli futbolcu ile birlikte oynayabilmek adına kendisine önerilen 1,5 milyon Euro’ya “Evet” dediği belirtildi. Oyuncu ile el sıkışan Beşiktaş, bonservis sorununu çözer çözmez Larin İstanbul’a getirtip imza attıracak.

BİR BAKIŞTA CYLE LARIN!



Doğum tarihi: 17 Nisan 1995

Doğduğu il: Brampton, Ontario (Kanada)

Boyu: 1,88 m

Uyruğu: Kanada / Jamaika

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 3,50 milyon €

Performans: 89 maç 44 gol 8 asist

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