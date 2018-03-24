Beşiktaş’ta özellikle teknik direktör şenol Güneş’in kadroda görmeyi çok istediği Demba Ba’nın devre arasında transfer edilmemesinin pişmanlığı yaşanıyor...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; boşta olmasına ve kendisi ile 1 milyon 250 bin euro’ya el sıkışılmasına karşın sakatlık korkusu nedeniyle transferinden vazgeçilen Senegalli oyuncunun kendisine kapılarını açan Göztepe’de gollerini sıralaması Siyah-Beyazlılar’ın pişmanlığını iki kata çıkardı. Yöneticiler kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, “ Demba Ba bildiğimiz tanıdığımız bir isimdi. Her konuda anlaşmıştık ancak imza atmadık. şu anda harika işler yapıyor. keşke biz alsaydık” dedikleri öğrenildi.

4 MİLYON EURO’YA LOVE ALINDI

Demba Ba’yı almayan Beşiktaş, tercihini bonuslarla birlikte bonservisine 4 milyon euro, kendisine de yıllık 2.2 milyon euro verip transfer ettiği Vagner Love’dan yana kullanmıştı. iki futbolcunun şu anki performanslarına bakıldığı zaman ise ortadaki fark dikkat çekici boyutta. Ligin ikinci yarısından itibaren 7 maç oynayan Demba Ba rakip filelere 5 gol bırakmayı başardı. Bunun yanı sıra kartal’da toplamda 10 karşılaşmaya çıkan Love sadece 3 gol atabildi. Demba Ba maç başına 0.7 gol atma oranı yakalarken Love ise 0.3’te kaldı.



GÖZTEPE UZATMAK İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde Demba Ba ile 6 aylığına anlaşan Göztepe, yıldız oyuncu ile sözleşmeyi uzatmak istiyor. İki tarafın önümüzdeki günlerde masaya oturacağı ve yeni sözleşmenin detaylarını konuşacağı kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş’ın da transfer için Demba Ba ile görüşebileceği iddia edildi.