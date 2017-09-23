Beşiktaş'ın derbide gizli golcüsü Pepe

Kartal’ın derbide en büyük kozlarından biri de tecrübesi ve sakinliği ile hiç kuşkusuz Pepe olacak. Taktik çalışmasında da sık sık ileriye çıkan tecrübeli stoperin özellikle korner ve duran toplarda Sarı-Lacivertli kaleyi yoklaması bekleniyor.

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Pepe