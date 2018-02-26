Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet oranını yukarıya taşıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbilerdeki performansı dikkati çekiyor.

Güneş öncesindeki 15 sezonda derbi maçlarda kazanma oranı düşük kalan siyah-beyazlı takım, Güneş'in görev yaptığı 2,5 sezonda daha olumlu bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Atatürk Kupası'nda olmak üzere Güneş öncesinde 71 maç yapan Beşiktaş, bunların 23'ünü kazandı. Söz konusu derbi maçlarda 15 beraberlik alan ve 33 kez rakiplerine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, galibiyet oranında yüzde 32,3'te kaldı.

Beşiktaş, 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile ligin ilk yarısında yaptığı derbide, yaşanan saha olayları nedeniyle 3-0 hükmen mağlubiyet almıştı.

GÜNEŞ'TEN ÖNCEKİ 6 SEZONDA GALİBİYET YÜZDESİ 17,8

Şenol Güneş öncesindeki 6 sezon dikkate alındığında ise 28 derbi maçın 5'ini kazanan siyah-beyazlı ekibin galibiyet yüzdesi 17,8'e kadar düştü.

Beşiktaş, özellikle Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'in görev yaptığı 2014-2015 sezonunda derbilerdeki kötü performansını unutturmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezondaki 4 derbiyi de mağlup tamamlayarak Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı tarihinin en kötü performansını göstermişti.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 13 DERBİDE 6 GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in görev aldığı 2,5 sezonda şu ana dek 13 derbi mücadelesine çıktı. Bunların 6'sında Fenerbahçe ve Galatasaray'a üstünlük kuran Beşiktaş, yüzde 46,1 galibiyet oranı yakaladı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde rakipleri karşısında 4 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde Galatasaray'ı 4 kez yenerken Fenerbahçe'ye 2 defa üstünlük kurdu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK SEZONUNDA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda derbilerde Galatasaray'ı iki maçta da yendi, Fenerbahçe maçlarından da birer galibiyet ve mağlubiyetle ayrıldı.

2016-2017 sezonunun ilk derbi maçında TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, normal süresi 0-0 ve uzatma bölümü de 1-1 biten maçı penaltılarda yitirdi. Söz konusu sezon ligde derbilerde sadece Galatasaray'ı yenen siyah-beyazlı ekip, diğer derbi mücadelelerini beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, geçen sezon derbilerdeki tek yenilgisini ise Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak yaşadı.

2017-2018 sezonunda şu ana dek 3 derbiye çıkan Beşiktaş, bunların 2'sinde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ı 3-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye evinde 3-1 üstünlük kurdu.

GALATASARAY'A YENİLGİSİ YOK

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Galatasaray'a karşı yaptığı derbilerde yenilgi görmedi.

Sarı-kırmızılı rakibiyle 6 derbi mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar, bunların 4'ünü kazandı. Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı 2 derbi maçını ise berabere tamamladı.

YENİLGİLER FENERBAHÇE'DEN

Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki derbi yenilgilerini ise Fenerbahçe karşısında aldı.

Fenerbahçe ile 2,5 sezonda 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 2 kez üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli takımla 2 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 derbi mücadelesinden yenilgiyle ayrıldı.

İÇ SAHADA 4 GALİBİYET

Güneş döneminde evinde 7 derbiye çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünde rakiplerine üstünlük kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile sahasında oynadığı 2 maçı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 1 maçta ise mağlup oldu.

Beşiktaş, Süper Kupa'daki Galatasaray karşılaşmasını ise Konya'da oynamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ DERBİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Skor 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray 3-0 Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Türkiye Kupası Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray 2-2 TFF Süper Kupa Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (Penaltılar 0-3) 2015-2016 Süper Lig Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2 Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş 0-1