Beşiktaş Futbol Takımı'nın maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta yeni sezon hazırlıkları başladı.



Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından başlayan çalışmalarda çimlerin bir kısmı sökülerek stat zemini rahatlatılırken, zarar gören tribün koltukları da değiştiriliyor.



Türkiye'nin ilk hibrit çimli stadı olan Vodafone Park'ta zemin uygulamalarının tamamlanmasının ardından yeni seyreltilen bölgelere yeni çim ekilecek ve zemin güçlendirilecek.



UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle resmi maçlara erken başlayacak siyah-beyazlılar, temmuz ayında Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın vereceği konserde saha zeminini korumak için de planını yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, konser için yurt dışından getirteceği özel malzeme ile zemini kaplayacak ve bu şekilde çimler zarar görmeyecek.



Konserde 15 bin kişinin saha içinde, 28 bin kişinin de tribünlerde olması planlanıyor.

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