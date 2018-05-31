Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Al al al dönemi bitti, artık sat sat sat dönemi başladı' dedikten sonra siyah-beyazlı kulüp çok önemli bir gelir elde etti.
İşte Fikret Orman döneminde satılan oyuncular ve toplam rakam...
Allan McGregor > Hull City | 1.75 milyon €
Erkan Kaş > Karabükspor | 375 bin €
Tanju Kayhan > Karabükspor | 375 bin €
Cenk Gönen > Galatasaray | 600 bin €
Atınç Nukan > Leipzig | 6 milyon €
Ersan Gülüm > Hebei China Fortune | 7 milyon €
Demba Ba > Shanghai Shenhua | 13 milyon €
Günay Güvenç > Göztepe | 75 bin €
Alexis Delgado > Alaves | 400 bin €
Olcay Şahan > Trabzonspor | 200 bin €
Kerim Frei > Birmingham | 2.25 milyon €
Gökhan Töre > West Ham United (Kiralık) | 3 milyon €
Jose Sosa > Milan | 7.5 milyon €
Rhodolfo > Flamengo | 1.4 milyon €
Andreas Beck > Stuttgart | 2.5 milyon €
Marcelo > Lyon | 7 milyon €
Cenk Tosun > Everton | 22 milyon € (Bonuslarla 28 milyon euro'ya çıkabilir)
Beşiktaş, Fikret Orman yönetiminde oyuncu satışlarından kasasına 75.4 milyon euro koydu. Tosic'in transferi ile bu rakam yaklaşık 80 milyon euro'ya çıktı...
TIKIR TIKIR İŞLEYEN CENK TOSUN PLANI
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Siyah-Beyazlı kulüp hem mali hem de sportif açıdan kötü olduğu bir dönemde ateşten gömleği giyen ve planlı bir çalışma ile kulübü zirveye taşımayı başaran Fikret Orman, Cenk Tosun transferinde de akılcı hamleleri ile ön plana çıkmıştı.
Siyah-Beyazlılar’ın başkanı kulüp kasasına 28 milyon Euro gibi bir rakamın girecek olmasını sağladı.
PEŞİN PARA BAHANESİ
Ağustos ayının sonlarında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ciddi şekilde ilgilendiği Cenk Tosun için kulübe teklifini sundu... Bu rakam 14,5 milyon Euro’ydu...
Ada’da transferin bitmesine saatler kala İngilizler ile yapılan görüşmelerde Siyah-Beyazlılar bu ücretin tamamını yakınını peşin isteyince transfer gerçekleşmedi. Crystal Palace’ın önerdiği ücret yüksekti ancak başkan Orman’ın da başka planları vardı...
Orman, Cenk’i, Crystal Palace’ın bir tık üstü Premier Lig takımına 25 milyon Euro’ya satmayı hedefliyordu.
28 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ!
Yıldız golcünün, özellikle Devler Ligi’nde harika bir performans sergilemesi Orman’ın planının tutmasına yardımcı oldu... Yine İngilizler başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü transfer için sıraya girdi... 4 ay içinde Cenk ücretini ikiye katladı...
Bu kez oyuncuyu uzun süredir takip eden Everton, Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Teklif edilen ücret ise tam 25 milyon pounddu... Bu da 28 milyon Euro demek oluyordu ki, başkanın beklediğinden de fazlasıydı.
Plan tıkır tıkır işlemişti. Sonuç olarak 4 ay önce 14,5 milyon Euro’ya C.Palace’a satılmayan Cenk Tosun, başkanın taktiği ile şimdi iki katı fiyatına Everton’da...
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