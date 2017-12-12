Kayseri ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde en etkisiz performansını bu sezon sergiledi. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli teknik adamın ilk sezonunda 15 maçta 34 gol kaydetti. Geçen sezon ligin aynı periyodunda rakip filelere 27 gol bırakan Kartal, 2017-2018’de ise 23 golde kaldı. Beşiktaş bu sezon ayrıca zirve mücadelesi yapan takımlar arasında en az gol atan ekip olarak dikkati çekiyor. Kayserispor gibi 23 golde kalan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de ilk 7 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Göztepe ve Trabzonspor’dan daha az gol attı.



LİGDE BAŞKA AVRUPA’DA BAŞKA

Kartal ligde gol yollarında etkisiz kalırken, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda daha farklı bir görüntü ortaya koydu. Ligde 15 karşılaşmada 1,5 ortalama tutturan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 11 gole ulaşarak 1,8 ortalama yakaladı. Siyah-Beyazlı- lar, Türkiye Kupası’nda da Grandmedical Manisaspor’u 9-0 mağlup etti.



GOL ATAN OYUNCU SAYISI DA DÜŞTÜ

Siyah-Beyazlılar’da lig maçlarında gol atan oyuncu sayısında da bu sezon düşüş yaşandı. Beşiktaş’ın Güneş döneminde etkili olduğu 2015-2016’da 15. haftaya kadar 12 oyuncu gole katkıda bulundu. Kartal’da geçen sezonun 15 haftalık periyodunda 10 oyuncu gol atarken, bu sezon ise 9 futbolcu golle buluştu.

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