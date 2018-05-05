Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle TFF'deki Beşiktaş kökenli yöneticilere eleştiri getirerek, "Divan kurulu başkanımız 'Altı Beşiktaşlı ile yağmurda aynı şemsiye altında bile korunmak istemiyorum.' dedi. Kendisiyle aynı fikirdeyim. Adil olmaları yeterliydi. Hukuki ve vicdani olarak doğru karar almadıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Gelecek hafta mali ve idari genel kurul toplantısının gerçekleştirileceğini hatırlatan Çebi, federasyonda görev yapan Beşiktaşlı yöneticilerin durumunun bu toplantıda gündeme getirilebileceğini ve alınacak karara göre değerlendirmenin yapılması gerektiğini kaydetti.
Yaşanan olayın geride kaldığını anlatan Çebi, Fenerbahçe maçına çıkmama yönünde aldıkları kararla ilgili şunları söyledi:
"Yönetim kurulu, divan kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda tavsiye kararını uygulamıştır. Camiamızın büyük çoğunluğunun arzu ettiği, uygulanmasını istediği bir karardı. Yönetim kurulu, buna sadık kalarak camianın düşüncelerini ortaya koyan karar almıştır. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Bu konunun daha fazla konuşulmasının, gündeme getirilmesinin Beşiktaş'a katkı vermeyeceğini düşünüyorum. Önümüzde devam eden sezon var. Daha çok buraya konsantre olmalıyız."
Şampiyonluk konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Çebi, "Allah her zaman doğrunun yanındadır. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını sağlayacağını da ümit ediyorum. Allah hep iyilerin, dürüstlerin yanında olmuştur." diye konuştu.
Sosyal medyada da sağlıklı olmayan ve hayal ürünü haberlerin yapıldığına dikkati çeken Çebi, "Sosyal medyada Beşiktaş'a zarar verecek ifadeler kullanılmıştır. Beşiktaş'ın örf, adet ve geleneğinde devlete karşı saygıda kusurunun hiçbir zaman olmadığını ben biliyorum." ifadelerini kullandı.
BORÇ KONUSU
Kulübün borçlarında düşüş yaşandığını vurgulayan Çebi, "Borçlarımızda düşüş var ancak Türk kulüplerinin maalesef içinde olduğu mali problemler artarak devam ediyor. Özellikle kurun aşırı yükselişleri, kullanmak zorunda kaldığımız krediler ve faizler ağır olmaya başlamıştır. Artık borçları düşürmek, Beşiktaş'ı borçsuz hale getirmek gibi önemli görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulu olarak uzun zamandan beri gelirleri artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı çalışmalar içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada divan kurulu toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, özel işleri nedeniyle katılmadı.
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