Beşiktaş'ta bir klasik haline gelen ‘cuma uğursuzluğu’ dün de sürdü...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; mücadele öncesi Siyah-Beyazlı taraftarların da sosyal medyada dillendirdiği cuma günü puan kaybetme geleneği devam ederken, bu durum istatistiklere de yansıdı.

Öyle ki Kartal, cuma günü oynadığı son 10 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Beşiktaş, diğer 9 karşılaşmada ise 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.