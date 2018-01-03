ERHAN TELLİ: ŞAMPİYONLUK UÇUP GİDİYORDU

Galatasaray için için ligin ilk yarısını nasıl değerlendirirsin? Takımın şampiyonluk yarışındaki şansı nedir? İlk yarıda iki farklı Galatasaray izledik. Bir yanda, evinde taraftarıyla kazanan bir takım, diğer yanda ise kritik deplasmanlarda Tudor’un büyük hataları yüzünden kaybeden bir başka takım. Öyle ki, 8. haftanın bitiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı elde edilen 8’er puanlık fark, son 7 haftada bir anda eridi gitti. Başakşehir ve Beşiktaş yenilgileri Galatasaray’ın artık Tudor’la olan birlikteliğinin yürümeyeceğinin bir kanıtıydı. Fatih Terim kararı belki de göz göre göre uçup gitmekte olan şampiyonluğun son anda döndürülmesini sağladı. Tudor’un sonunu getiren olay neydi? Fatih Terim’in dünüşünü nasıl değerlendiriyorsun? Florya’ya geldiği ilk günden beri yüksek egosu nedeniyle oyuncularla hep sorun yaşayan Tudor, Galatasaray gibi büyük bir takıma yetersiz olduğu için gönderildi. Terim’in gelişiyle Florya’da hava hemen değişti. Daha ilk günden bunu Florya’ya gelen herkes hissetti. Fatih Terim’in gelişi ile birlikte ikinci yarı öncesi hem rakiplere karşı psikolojik üstünlük sağlandı hem de tecrübeli teknik direktör avantajı tekrar Galatasaray’ın eline geçti. Yapılan bu değişiklik Florya’daki futbolcuları da, sürekli eleştiri alan yönetimi de rahatlamış oldu.





KARTAL YİĞİT: BEŞİKTAŞ'IN İŞİ BU KEZ ÇOK ZOR

Beşiktaş için ligin ilk yarısını nasıl değerlendirirsin? Takımın şampiyonluk yarışındaki şansı nedir? Son 2 sezondaki Beşiktaş’a baktığımızda başarısız bir ilk yarı. Bunda da ana neden Devler Ligi’ndeki iyi sonuçlar ve gruptan çıkmak. Siyah-Beyazlılar hem mental hem de fizik olarak her şeylerini bu maçlara verdiler. Özellikle deplasmanda alınan kayıpların da tek nedeni motivasyon ve yorgunluk. Buna rağmen şampiyonluktaki en ciddi takım Beşiktaş’tır. Özellikle oturmuş bir kadro ve tecrübeli bir hocanın takımın başında olması dezavantajları lehine çevirecek bir ortamı yaratıyor. Ama geçmiş 2 şampiyonluğa göre de Beşiktaş’ın işi bu kez çok daha zor. Çünkü artık tecrübe kazanan bir Başakşehir, yarışın içindeki Galatasaray ve Fenerbahçe var. Beşiktaş, Cenk Tosun’u satmalı mı? Konuşulan rakamlar Cenk için yeterli mi? Everton bu işte en ciddi kulüp. Teklif de yapıldı. Bu saatten sonra Cenk’in Beşiktaş’ta kalacağını düşünmüyorum. Cenk’in de gönlü İngiltere’de. Önüne bu fırsat bir daha ne zaman gelecek? Yalnız Cenk için değil, yönetime bir daha bu rakamlar sunulabilir mi? O yüzden Cenk’in satılması Beşiktaş’ın lehine olacaktır.



AHMET SELİM KUL: KÖTÜNÜN İYİSİ DİYEBİLİRİZ

Fenerbahçe için ligin ilk yarısını nasıl değerlendirirsin? Şampiyonluk yarışındaki şansı nedir? Topladığı puana göre değerlendirecek olursak başarılı diyemeyiz. Sarı-Lacivertliler’in bu ligde her 17 maçlık dönemde “en az” 2 puan ortalamasını tutturması gerekiyor. 17 maçta toplanan 30 puan varsa ortada Fenerbahçe, o puanla ligin zirvesinde dahi olsa başarılı diyemeyiz. Desek desek ‘kötünün iyisi’ diyebiliriz. Ancak 2 yılın enkazı, tamamen yenilenen takım, yaşanan krizler gibi birçok etkeni de göze aldı- ğımızda zirvenin sadece 3 puan gerisinde olmak kabul edilebilir bir durum. Fenerbahçe’nin maddi ve manevi anlamda eksikleri çok net ortada. İlk yarı- nın en büyük faydası bu eksikleri su yüzüne çıkarmak oldu. Eğer başkan Samandıra’ya yakın takibini sürdürürse, ödül sistemi devam ederse, devre arasında takıma takviye veya takviyeler yapılırsa, Aykut Kocaman takıntı- larını törpülerse ve ilk 6 maçtan en az 13-14 puanla çıkılırsa Fenerbahçe’nin şampiyon olması işten bile değil. Takım adına ilk yarının kırılma anı neydi? Fenerbahçe adına aslında bol bol kırılma anı yaşadık. Daha ilk yarıda 10’dan fazla tamam mı, devam mı maçına çıktı Sarı-Lacivertliler... Ama tüm bu gelgitlerin arasında en neti, şüphesiz Aykut Kocaman’ın istifa sinyali verip daha sonra görevine devam etmesiydi.





HALUK AYYILDIZ: TRABZONSPOR'UN AVANTAJI FİKSTÜR

Trabzon için ligin ilk yarısını nasıl değerlendirirsin? Takımın şampiyonluk yarışındaki şansı nedir? Ersun Yanal’ın gidişi Rıza Çalımbay’ın gelişiyle sihirli bir değnek Trabzonspor’a dokundu. 7 maçta 17 puan toplayan Çalımbay’lı Bordo-Mavililer kendisini şampiyonluk yarışı içerisinde buldu. Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ikinci yarıda Trabzon’da maçlarını oynayacağı hesap ettiğimizde Trabzonspor’un şampiyonluk şansı oldukça iyi durumda. İkinci yarının ikinci haftasında Trabzon’da oynanacak olan Fenerbahçe maçı da Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında olup olmayacağını belli edecektir düşüncesindeyim... Burak Yılmaz’ın olağanüstü performansı için neler söylersin? Bana göre Türkiye’nin en büyük golcüsü. Zaten ‘kral’ ünvanı var. Trabzonspor’u da çok iyi bildiği için kaldığı yerden devam ediyor. Burak’ın 14 golü var. Sakat olduğu için 2-3 maç oynamamasına rağmen 14 gole ulaşması büyük iş. İkinci yarı 25 gole ulaşabilir ve yeniden de gol kralı olacaktır.

TRANSFER RAPORU

Erhan Telli: G.Saray’da transfere ihtiyaç var. Öncelikli bölge sol bek... Daha sonra sol kanat ve forvette oynayabilen bir isim alınmalı.

Kartal Yiğit: Beşiktaş’ın transfer ihtiyacı bence yok. Cenk giderse forvet alınması Allah’ın emri olur. Belki Gökhan’a alternatif sağ bek alınabilir. Bana göre Beşiktaş’ın Arda’ya ihtiyacı yok.

Haluk Ayyıldız: Trabzonspor, savunmaya, forvete ve Mas’ın durumuna göre sol beke takviye yapması gerekiyor ki şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelsin.

Ahmet Selim Kul: Aslında çok fazla transfere ihtiyacı var ama devre arasında istediğin kalitede, istediğin fiyattta oyuncu bulmak zor. Devre arası için olmazsa olmazı sol bek ve sol açık.

HT Muhabir Meclisi

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