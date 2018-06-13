Transfer çalışmalarına devam eden ve maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan oyuncularla ilgilenen Beşiktaş’ın radarına sürpriz bir isim girdi...
Son dönemde her ne kadar eski oyuncusu Manuel Fernandes ile adı anılsa da Siyah-Beyazlılar’ın aslında Junior Fernandes’in peşinde olduğu ortaya çıktı.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon güçlü fiziği ile dikkat çeken Şilli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş’in olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Güneş'in “Hücumun her bölgesinde rahat oynayabilir. Sürati ve güçlü olması da önemli. Takımımda görmek isterim. Bize katkı sağlar” şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.
10 GOLÜ 6 DA ASİSTİ VAR
Tecrübeli teknik adamın olumlu raporunun ardından başkan Fikret Orman’ın bizzat devreye girip iyi ilişkiler içinde olduğu Alanya Yönetimi ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Junior Fernandes’in bonservisi için 1,5 milyon Euro gibi bir rakam belirleyen Orman’ın, bu paranın yanı sıra Mustafa Pektemek ya da başka bir oyuncuyu takasta önerecek.
Alanya’nın ‘Evet’ demesi halinde ise hiç vakit kaybetmeden imzalar atılacak.
Hücum hattında; sol kanat, sağ kanat ve forvette de oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 10 gol atıp, 6 da asist yaptı.
RAFAEL İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
Sağ bek için birçok alternatifi elinde bulunduran Beşiktaş, Lyon’da forma giyen Rafael için ısrarını sürdürüyor.
Fransız ekiple görüşmelere devam eden ancak yüksek bonservis talep edilmesi nedeniyle transferi sonuçlandıramayan Siyah-Beyazlı yetkililerin indirim beklediği öğrenildi.
Öte yandan Juan Jesus transferinde de ilerleme kaydedildi.
Romalı stoperin transferinin Alvaro Negredo’nun satışına bağlı olduğu ve Negredo’nun satışından elde edilecek gelirin ardından görüşmelerin hız kazanacağı öğrenildi.
DEMBA BA YILDA 8 MİLYON KAZANACAK!
Beşiktaş’ın da gündeminde olan Demba Ba, yeniden Çin yolunu tuttu. Senegalli yıldız, daha önce Çin’de formasını giydiği Shanghai Shenhua takımıyla anlaştı.
İmzayı atmak için Çin’e giden Senegalli, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Shenhua’yla yeniden anlaşan 33 yaşındaki golcü oyuncu yıllık 8 milyon Euro alacak.
CLUB BRUGGE'DEN MITROVIC TEKLİFİ!
Büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Matej Mitrovic, geçtiğimiz sezonun devre arasında Club Brugge’e kiralık olarak gönderilmişti.
Belçikalı yetkililer, Hırvat stoperin satın alma opsiyonu olan 4 milyon Euro’yu yatırmayınca oyuncu da Beşiktaş’a geri dönmek zorunda kaldı.
Ancak Club Brugge yöneticileri Mitrovic’i bir kez daha kiralamak için Kartal’ın kapasını çaldı. Fakat Siyah-Beyazlı yetkililer, “Biz oyuncuyu 4 milyon Euro’ya satmak istiyoruz, kiralamak gibi bir düşüncemiz yok” cevabını verdi.
BURAK YILMAZ'DA 'BEDAVA' HESABI
Siyah-Beyazlı yöneticiler, forvet hattı için düşünülen adayların başında gelen Burak Yılmaz konusunda acele etmiyor.
Trabzonspor’un 5 milyon Euro talep etmesi ile nedeniyle geri adım atan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu bedelsiz transfer etmenin planlarını yapıyor.
Kamp sonrasına kadar bekleme kararı alan Beşiktaşlı yetkililer, Bordo-Mavililer ile yapılacak görüşmenin ardından transfere yön verecek.
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