Beşiktaş'ın istediği Tevez için resmi açıklama geldi

1 yıldır Çin Süper Ligi'nde Shanghai Shenhua forması giyen Carlos Tevez, bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Goal'ün haberine göre; Cenk Tosun'un olası Avrupa transferi nedeniyle forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ise Carlos Tevez'i yakından takip ediyor.

Shanghai Shenhua başkanı Zhou Jun, "Carlos Tevez beklentileri karşılayamadı. Ama formunu korumak için elinden geleni yaptı. Sözleşme uzatma kararı ortak alınacak." dedi.





Beşiktaş'ın Carlos Tevez'i ikna turlarında Şampiyonlar Ligi kozunu kullanması bekleniyor.