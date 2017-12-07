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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.