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Sosyal medya hesaplarından sık sık Galatasaray paylaşımlarında bulunan Alaba, "Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum" demişti.