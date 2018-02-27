Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih'te Kingsley Coman şoku yaşanıyor! Hafta sonunda 0-0 berabere sonuçlanan Hertha Berlin maçında sakatlanan Fransız yıldızın sol ayak bileği kapsülünde sorun bulunduğu açıklandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre ayak bileğinden ameliyat edilen 21 yaşındaki yıldız, sahalardan 2 ay uzak kalacak.

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na kadar iyileşmesi beklenen Coman bu sezon özellikle Jupp Heynckes'in dönüşünden sonra iyi bir performans sergilemişti. Fransız oyuncu 32 maçta 7 gol 8 asist üretmişti.