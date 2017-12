UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kuraları çekildi...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş, Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. 2017-2018 sezonu final karşılaşması ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.

İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Juventus - Tottenham

Basel - Manchester City

Porto - Liverpool

Sevilla - Manchester United

Real Madrid - Paris Saint Germain

Shakhtar Donetsk - Roma

Chelsea - Barcelona

Bayern Münih - BEŞİKTAŞ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu. Bavyera ekinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazılarak Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi.

Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 11, 2017

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 7, 2017

Bu sezon 7. defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, rekor üstüne rekor kırdı. Siyah beyazlı ekip bu sezon henüz grup aşamalarında kendisinin ve Türkiye'nin birçok kırılmamış rekorlarını kırdı. İşte Beşiktaş'ın bu sezon kırdığı rekorlar...

- Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana ulaşan Türk takım

Daha önce 2007-2008 sezonunda Şampiyonar Ligi grup mücadelesinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayarak gruptan çıkan ve çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe en yüksek puana sahip Türk takımı ünvanını elinde bulunduruyordu. Beşiktaş bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Ayrıca daha önce 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon grup aşamalarında 7 puana ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı. Kara Kartal bu sezon 6 maçta 14 puan toplayarak önemli bir başarıyı elde etti.

- Beşiktaş, Fransız ekiplerine karşı deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez kazandı

Daha önce Fransız ekipleri Auxerre, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon ile dış sahada birer kez karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerin hiçbirinde galip gelemedi.

Monaco ile tarihinde ilk kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrılarak, hem rakibiyle ilk maçını kazandı hem de Fransız temsilcilerine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.

- Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarından ilk defa çıktı

Siyah beyazlı ekip daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan hiç çıkamamıştı. Geçen sezon 7 puan toplayarak gruptan çıkma hayalini son maça bırakan Beşiktaş, Dinamo Kiev'e deplasmanda mağlup olarak gruplardan çıkma hayalini bir sonraki Şampiyonlar Ligi macerasına bırakmıştı.

- 3'te 3 yapan ilk Türk takımı

Bu sezon sırasıyla Porto (D), RB Leipzig ve AS Monaco (D)'yu yenen Beşiktaş, devler liginde ilk üç maçından galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olmuştur.

- Şampiyonlar ligi grup aşamalarından lider çıkan ilk Türk takımı

Daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonar Ligi gruplarından hiç çıkmayan Beşiktaş bu sezon G grubunda adeta fırtına estirerek bitime 1 hafta kala lider olarak çıkmayı garantiledi. Böylelikle Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak son 16'ya kalan ilk Türk takımı ünvanını ele geçirmiştir.

- Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Türk takımı

Geçen sezon grup aşamalarında elenen Beşiktaş 6 maçta 9 gol atarak en gollü Şampiyonlar Ligi sezonunu geçirmişti. Bu sezon ise henüz grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak grup aşamalarında en çok gol atan Türk takımı ünvanını eline geçirdi. Beşiktaş ayrıca +6 averajla en iyi averaja sahip olduğu grup aşamasını geride bıraktı.

- 8 maçlık evinde yenilmeme rekoru

En son 03 Ekim 2007 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadyumu'nda Portoya 1-0 yenilen Beşiktaş, o günden beri kendi evinde devler liginde oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi

şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kura çekimi

şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman

şampiyonlar ligi kura çekimi saat kaçta

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

beşiktaş

beşiktaşın muhtemel rakipleri