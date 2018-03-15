Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesinin ardından Türk takımları, futbolda Avrupa defterini kapattı. Bu sezon Türkiye adına 5 takım Avrupa kupalarına katıldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde ederken, Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemedi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Atiker Konyaspor da geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda yer aldı. Fenerbahçe ile Galatasaray ise Avrupa Ligi elemelerinde rakiplerine takıldı.
Türk ekipleri, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 30 maç yaptı. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekipler, bu maçlardan 9 galibiyet alırken, 10 kez mağlup oldu. Türk temsilcilerinin 11 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
EN BAŞARILISI BEŞİKTAŞ
Türk takımları arasında en başarılı ekip Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, grup maçlarında 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, toplamda 11 gol attı, kalesinde 5 gol gördü ve 14 puanla son 16 turuna yükseldi.
Beşiktaş bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları arasında grup aşamasındaki en başarılı ekip unvanını elde etti.
Siyah-beyazlılar, grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan, deplasmanlarda 3 galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti.
Son 16 turunda kupanın favorileri arasında gösterilen Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, 5-0 ve 3-1'lik sonuçların ardından bu sezon Avrupa defterini kapattı.
BAŞAKŞEHİR, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKAMADI
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunda Club Brugge ile eşleşen turuncu-lacivertli ekip, rakibi ile ilk maçta 3-3 berabere kalırken, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.
Play-off'ta İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşan Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı maçta rakibine 2-1 yenilirken, deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalamayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.
C Grubu'nda Ludogorets, Braga ve Hoffenheim ile eşleşen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 2'şer galibiyet, yenilgi ve beraberlik alarak gruplardan çıkamadı.
Turuncu-lacivertli ekip bu sezon Avrupa arenasında 10 maç yaparken 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etmiş oldu. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde de 15 gol gördü.
TEK GALİBİYETLE HAVLU
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan mücadele etmeye hak kazanan Atiker Konyaspor'un Avrupa macerası 6 maç sürdü.
I Grubu'nda Marsilya, Vitoria Guimaraes ve Salzburg ile mücadele eden yeşil-beyazlılar, 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alarak 6 puanla grubunu 3. sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.
Atiker Konyaspor, bu sezonki Avrupa macerasında attığı 4 gole karşılık 6 gol yedi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAŞIRTTI
Türk futbolu adına bu sezon en büyük sürpriz Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan iki takım da eleme turlarını geçemedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan başladığı Avrupa macerasının ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yendi. Kadıköy'de rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine takıldı.
Vardar'a deplasmandaki ilk maçında 2-0 yenilen Fenerbahçe, İstanbul'da da rakibine 2-1 mağlup olarak 4 maç süren bu sezonki Avrupa macerasına nokta koydu.
Galatasaray ise Avrupa yolculuğunu en erken tamamlayan Türk takımı oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği İsveç'in Östersunds takımına deplasmanda 2-0 yenilirken, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve Avrupa'ya havlu attı.
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Beşiktaş
|8
|4
|2
|2
|12
|13
|M.Başakşehir
|10
|3
|4
|3
|15
|15
|A.Konyaspor
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|Fenerbahçe
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|Galatasaray
|2
|-
|1
|1
|1
|3
|TOPLAM
|30
|9
|11
|10
|36
|43
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