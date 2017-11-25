Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük başarısı

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- Gruplara kaldığı için 12.7 milyon euro, topladığı 11 puanın karşılığında 5.5 milyon euro, tur primi olarak da 6 milyon euro alan Beşiktaş, pazarlama vs. gelirlerin toplandığı havuzdan da yaklaşık 20 milyon euro elde edecek.