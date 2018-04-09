Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ın defansında yer alan oyuncular, hem savunmada hem hücumdaki futbollarıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, 28. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en iyi performansını 2017-2018'de ortaya koydu.

Beşiktaş, bu sezon 28 maç sonunda kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon 25 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonun 28. haftasını ise 28 gol yiyerek tamamladı.

Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonun 28. haftasına kadar 26 gol yerken, 2013-2014'te de kalesinde yine 26 gol gördü. 2012-2013'te aynı periyotta rakiplerinin 42 golüne engel olamayan Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda 31 ve 2010-2011'de 32 gol yedi.

Beşiktaş, 2009-2010'da ise 28. haftaya kadar kalesinde 19 gol görmüştü.

SON 5 HAFTADA ETKİLİ PERFORMANS

Siyah-beyazlı takımın savunması son 5 maçta etkili performans sergiledi.

Beşiktaş, kritik maçların oynandığı bu 5 karşılaşmada sadece 2 gol yedi.

GOLE KATKILARI FORVET OYUNCULARI KADAR

Beşiktaş'ın savunmasındaki isimler, mevcut kadroda yer alan santrforlar kadar gole katkıda bulunmalarıyla da dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncuları, 28 maçlık periyotta 8 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında 8 gol atan Cenk Tosun'un devre arasında Everton'a transfer olmasının ardından Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan golcü oyuncular Alvaro Negredo, Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin de şu ana dek toplam 8 gol atabildi.

TOSIC, NEGREDO'YA YAKLAŞTI

Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic, ligde attığı 4 golle hücumda en etkili savunma oyuncusu oldu.

Göztepe maçında da golünü atan savunma oyuncusu, santrforda görev alan ve ligde 5 golü bulunan Negredo'ya yaklaştı.

Tosic gibi stoperde görev yapan Pepe ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Savunma oyuncularından Domagoj Vida ile Adriano Correia da birer kez fileleri havalandırdı.

Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından transfer edilen Vagner Love, siyah-beyazlı formayla 2 kez fileleri havalandırırken, Love gibi ikinci yarıda takıma dahil edilen Cyle Larin de bir kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir diğer santrforu Mustafa Pektemek ise oynadığı maçlarda gol bulamadı.