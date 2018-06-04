Cenk Tosun'u rekor bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a gönderen Beşiktaş, Everton'dan transfer gerçekleştirmek üzere! Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Everton'da forma giyen ofansif orta saha Davy Klaassen'i kiralamak istiyor!

Everton, geçen yaz Ajax'tan Davy Klaassen'i 24 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Klaassen, kaptanlığını yaptığı Ajax'ta Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmişti. Ajax'la 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Klaassen, o sezon 50 maçta 20 gol 12 asistle yıldızlaşmıştı!

DAVY KLAASSEN KİMDİR?



Altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla meşhur olan Ajax'ın akademisinde yetişen Davy Klaassen, 1.79 boyunda ve 1993 doğumludur. 10 numara mevkinde forma giyen Hollandalı oyuncu yaklaşık 49 maçta forma giyerek 4.318 dakika süre almıştır. Klaassen bu süreçte 20 gol 12 asistlik bir başarılı grafik yakaladı. Geçtiğimiz sezon Everton'a 27 milyon Euro karşlığında transfer olan Klassen burada beklentilerin uzağında kaldı. Klaassen geçtiğimiz sezonu 17 maçta oynayarak tamamladı.

BİR BAKIŞTA KLAASSEN

DOĞUM TARİHİ: 21 Şubat 1993

DOĞDUĞU İL: Hilversum

YAŞI: 25

BOYU: 1,79

UYRUĞU: Hollanda

MEVKİ: Orta saha, 10 numara

AYAK: Sağ

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30 Mayıs 2022

PİYASA DEĞERİ: 15 milyon Euro

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 17 maç 1 asist 890 dakika