Beşiktaş, Trabzon’da ikinci yarıda Alvaro Negredo’nun oyuna girmesiyle adeta vites yükseltmişti. Fenerbahçe maçından sonra Trabzon’da da da skora katkı sağlayan İspanyol forvet, ‘en iyi yardımcı oyuncu’ ödülünü alırken, gecenin kahramanı Ryan Babel, attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Everton’a giden Cenk Tosun’la attıkları gollerden sonra havaya zıplayarak çarpışan Hollandalı yıldız, yeni partnerini de Trabzon’da buldu. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, golden sonra çok sevinen Babel ve Negredo ikilisi, Cenk’le özdeşleşen sevinci maç sonu soyunma odasında yaptı. Bunu gören takım arkadaşları “İşte muhteşem ikili” derken, ‘Matador’ Negredo’ya ise “Yeni Tosun” lakabı takıldı. Öte yandan başkan Fikret Orman’ın Babel’e maçtan önceki kahvaltıda “Bugün goller atacaksın öyle hissediyorum” dediği öğrenildi.

BABEL KARİYER REKORUNA DOĞRU

Şenol Güneş’in ellerinde adeta yeniden doğan Babel, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Hem ligde hem de Devler Ligi’nde iyi bir performans gösteren Hollandalı futbolcu, toplam 33 maçta 11 gol atıp 4 asist yaparak 15 gole doğrudan katkı sağladı. 31 yaşındaki yıldız, 2007-2008’de Liverpool’da 49 maçta 10 gol atarken, 8 de asist yapmıştı.