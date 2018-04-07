Dünya çapında ülkemizde e-spor alanında öncü sayılan Beşiktaş, Vodafone Park ile başlattığı değişim ve dönüşüm sürecinde Lenovo ile bir proje başlattı. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Stadın içinde, bin metrekarelik kapalı oyun alanıyla oyun ve oyunculuk konusunda ‘premium’ klasmanda bir hizmeti e-spor tutkunlarına sunuyor. Hem kapalı 5v5 PC’lik profesyonel takım alanları hem de açık 4v4 PC’lik kurulumu bulunuyor. Ayrıca daha geniş alanda gaming laptoplar, tablet ve telefonların konumlandığı hatta oyun konsollarının bile bulunduğu kapsamlı bir gaming area hazırlanmış.

Ses ve gürültüden etkilenilmemesi için yapılmış odalarda oyuncular için konfor seviyesi özel oyuncu koltuklarıyla sağlanıyor. PC’lerden çıkacak sıcak havayı düşünerek masanın belli bir noktasından tavana doğru yükselen tahliye borusuyla oda sıcaklığı hep aynı seviyede tutulabiliyor. Üstelik izleyicilerin oturup maçları izleyebileceği sahnesi ve tribünü de mevcut.

Belli bir ücret ve belli saat aralıklarında hizmet vermesi planlanıyor...