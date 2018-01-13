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ABD basınına yaptığı açıklamada Larin'in hala kendi futbolcuları olduğunu ve Beşiktaş'ın hukuksuz bir anlaşma yaptığını duyuran Costcho, Larin'in 1 yıl daha Orlando ile sözleşmesi bulunduğu için Beşiktaş'ın yaptığı transfere karşı tüm hukuksal yollara başvuracaklarını ilan etti.