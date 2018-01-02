Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida bugün 17.00'de İstanbul'a gelecek. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek futbolcu için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek.

İHA'da yer alan habere göre deneyimli stoper için yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir imza töreni düzenlenecek. Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.

Profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında ülkesinin Osijek kulübünde başlayan Vida, 2010 yılında Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Bundesliga macerası uzun sürmeyen Vida 1 yıllık aradan sonra Hırvatistan'a dönerek Dinamo Zagreb'te forma giymeye başladı. Hırvat stoper, 2013'ün ocak ayında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'e transfer oldu ve 5 yıl bu kulüpte forma giydi.

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferi için Dinamo Kiev'e bonservis bedeli ödemeyecek.

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