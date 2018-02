KARTAL YİĞİT - TARAFTAR HAKLI ÇIKTI

Maçtan önce stat yolunda taraftarlar kendi aralarında heyecanlı heyecanlı konuşuyorlar... “Bugün 5 olur, belki fazlası da gelir, artık şov zamanı.”

Biz de kendimizi bu söylenenlere şartlandırıyoruz. Oyuna bu gözle bakıyoruz. Ve Karabük de, Beşiktaş da sahne alıyor. Doğal olarak top çoğunlukla Beşiktaş’ta. Karabük, alanını elinden geldiğince savunmaya çalışıyor. İlk 15-20 dakikadaki Kartal’ın görüntüsü öyle “5” atacakmış gibi görünmüyor. Orta saha yine iştahsız, kanatlarda Babel de Quaresma da topa sahip ama aldıkları toplarla hem gereksiz oynuyorlar hem de kaybediyorlar. Halbuki tek top oynasalar hepsi gol olacak. Neyse ki imdada kornerden Pepe yetişiyor. Perdeyi açıyor.

Ardından Talisca, her şeyi ile içinde olduğu atakta şık bir artistik gol atıyor. Fark 2’ye çıkıyor. 2’den sonra devreye kadar “3-4” olur diyenler var ama yanılıyorlar. Belli ki taraftar sabırsız. Takım topa sahip olduğunda bir uğultu yükseliyor. Goller bekleniyor ama ilk yarı böyle kapanıyor. İlk yarının akıllarda kalanı Negredo’nun çok çalışmasına rağmen topu o çerçeveye sokamaması. İstek 10 numara, belki de golcü şanssızlığı yaşıyor. İspanyol’a kimse kızmıyor aksine destek, alkış yükseliyor.

İkinci perdenin başlarında Negredo yerini Love’a bırakıyor. Şenol hocadan aynı anda sürpriz bir değişiklik daha geliyor. Kaptan Oğuzhan etkisiz kalınca kenara alıyor hoca onu. Yerine giren isim ise enterasan: Vida. Orta sahadan çıkan biri yerine hoca belki de takımın ekstra yorulmasını fazla istemiyor; “Skor böyle de olur” mantığında. Vida’yı geriye, Medel’i öne alıyor. Oğuzhan’ın yerine ya Tolgay ya da Mustafa girerdi ama değişik bir akıl ürünü görüyoruz. Beşiktaş, artık bu maça fazla inanmayan Karabük’ü rahat geçip zorlu fikstüre başlamadan moral kazanıyor. Kendilerini yormadan tabir-i caizse nabza göre şerbet tutuyorlar. Çünkü belli ki rakibin adı motivasyonu da etkilemiş. Belki de Şenol hoca bile “Çocuklar kendinizi fazla yormayın” demiş olabilir. Arka arkaya oynanacak Konya ve Bayern maçları, hem lig hem de Avrupa macerası için çok önemli. Bu bilinçle oynayıp farklı kazanmak önemli. Taraftar haklı çıktı 5 oldu daha ne istesinler ki!

TALİSCA

5 güzel golün atıldığı gecede Talisca’nın birbirinden jeneriklik golleri soğuğu ısıttı. Talisca üzerine koymaya başladı. Bu Beşiktaş adına bulunmaz nimet. Medel’i de fark yaratanlara eklemek gerek. Sormadan edemiyoruz. Medel de var, yahu Vida’ya ne gerek vardı?





Beşiktaş - Karabükspor

OĞUZHAN

Karabük artık ligde son aylarını oynuyor. Beşiktaş önünde zaten yapabileceği bir şey yoktu. Kimse onlara bir söz söylememeli. Kaptan Oğuzhan’daki durgunluk ve isteksizlik sürüyor.

CEVDET ERGUN - TOPLARA FISILDAYAN ADAM

Beşiktaş’ın puan kaybı, Karabük’ün ligde kalma ihtimali kadar düşüktü. Karabük 11’nin değeri, 5 milyon 350 bin Euro, Kartal’ın 68 milyon 750 bin Euro. Tüy-ağır siklet farkı sahaya fazlasıyla yansıdı.

Skora katkı verenler üzerinden gidersek... Yine limitlerinin altında kalan Gökhan’ın ön direk aşırtmasında Pepe ilk lig maçından sonraki 2. golünü attı. Babel asist yapsa da, çalımları arkadaşlarının da başını döndürdü, yerini daha önce Lens’e bırakmalıydı. Küçük maçların ‘büyük’ yıldızı Ozzie göbekten servis yapmaya çalıştı, ilk 45’in en çok koşanıydı. Böylesi kolay rakibe karşı, Oğuzhan’ın çıkarılıp ortada Atiba-Medel garanticiliğine bu kadar erken gerek var mıydı? Sanırım bu, bir Bayern denemesiydi! Q7 ‘orta bombardımanı’ yaptı ama golü yine eksik kaldı.

Çifter çifter giderken Bursa’da ‘mola’ veren Talisca, Kaşıkçı Elmas’ı gibi pırıl pırıl parladı. Volesi güzeldi, ancak frikiği harikuladeydi. Toplara fısıldayan adamın direklerden kaleye düşen golü sonrası Güneş, öğrencisinin alnına adeta tüm tribünlerin yerine o öpücüğü kondurdu.

TALISCA YİNE ATTI Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 6. golünü attı. Talisca'nın ligdeki gol sayısı ise 9'a çıktı.

Bursa maçının yıldızı Adriano, 3. golü kaptığı topla hazırladı, kıl payı ofsaytta olan Love bitirici vuruşu yaptı. Bir gol kaçıran, Babel’e topu vermeyip bir fırsatı da heba eden Kral, geceyi ‘duble’ ile kapatıp stresi tamamen attı. Bu bir anlamda, ilk 45’te “Artık kurşun döktürmeli” dedirten Negredo’nın kulübe esaretinin ilanıydı!

Skor elbet moral verici, ama şu unutulmamalı, Başakşehir de bu takıma 5 attı. Sadece 2011’de Emenike’den 10 milyon Euro kazanan Karabük, ‘içi boşaltıldığı’ için devre arasında yıldızlarının hepsini gönderdi... 3750 kişiden kesilen paralarla ‘bacası tüten’ kulübe basiretsiz yöneticiler ihanet etti. Ligimizin gediklileri G.Antep, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Eskişehir benzer sıkıntılar yüzünden kayıp gitmişti.

İşçi kulübünden, bir emekçiye geçelim; Süreyya Soner’e... Efsane Metin Oktay’ın “Taçsız Kral’ı dışında beyaz perdeye aktarılan bir biyografik yapıt göremezken, Dünyada örneği olmayan şekilde, sembol bir malzemecinin kulüp aidiyetini sinemalarda izliyoruz. Transferde paraların har vurulup harman savrulduğu, burunlara pis kokuların gelmeye başladığı şu dönemde, ‘Güzel Adam Süreyya’nın, Seba’yla ilgili şu anısının kulağa küpe yapılmasını diliyoruz: “1991-92 sezonuydu, ‘Baba evleneceğim ama takım elbisem yok. İkramiye ver de alayım’ diye takıldım. ‘Daha 3 aylığımı almadım. Şu mağazaya git, söylerim, taksit yaparlar’ dedi. Hiçbir zaman Beşiktaş’ın parasını kullanmazdı, kendi parasından verirdi!”

MEDEL

Gollerde değil, dillerde, yüreği boyunu aşan Şilili’nin ismi vardı.

ÇAĞLAR

22 yaşındaki kaleci, 5 gol yemiş olabilir ama bir o kadar da kurtardı.

İÇ SAHADA 37 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR! Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.

UMUR TALU - UZAT ALNINDAN ÖPEYİM

Tolga, Caner, Vida, Tolgay, Lens, Love, Mustafa… Kenarda da bir takım tam takım oynuyor adeta.

Maç Beşiktaş’ın canlı presi, Quaresma’nın iki top kaybı, iki kötü pas-orta girişimiyle başladı. Üst üste iki ağır çekim muhakeme ile Negredo’yu da ekleyelim. Belki aşırı istek, acele gol hevesi.

10 dakikayı bulmadan kaleyi-kaleciyi bulan şut dörttü. En iyisi ise, beşinci, kaleyi bulmayıp sıyıran, Quaresma’nın gelişine şutu. 6. şut Pepe’nin diz altıyla gol olduğunda, tüm takım karşı kaleyi kuşatmıştı.

Beşiktaş 5 gol atacak takım gibi oynadı daha ilk yarı; Karabükspor da 5 yiyecek gibi.

2. golde Talisca arka arkaya tam 3 şut attı; baktı sıradan şut olmadı, “en yakışıklı”sını vurdu.

Beşiktaş en rahat, en huzurlu, en istekli, en coşkulu, en koşulu, en demarke, en geniş alanlı, en baskılı, tam saha baskılı maçını oynadı.

Niyetsiz demek zor da, kısmetsiz midir, yoksa Cenk gittiğinden beri Talisca fiilen santrfor olduğundan mıdır, o kadar topla en zor buluşan Negredo’ydu. Top “beni gol yap” diye yalvardığında, iki kez kalecinin ayaklarına takılıverdi.

2. devre Karabük “işçi takımı” olduğunu az hatırladı. Negredo karambollerde kaybolup yerini “Aşk”a bırakırken, Oğuzhan-Vida değişikliği ile yine tayini çıkan Medel iki kez oyuna girmiş oldu; saniyesini bırakmadığı oyuna! Allah Quaresma’ya çok yetenek vermiş, gol vermemiş! Karşı karşıya bile. 60 dakika, 19 şut, 12’si çerçeveye, sadece 3’ü gol istatistiğinde payı büyüktü!

O yetenekle donanmış özel kişi, Vagner, Adriano’nun topu kazanıp harika getirişinde ince dokunuşla ilk resmi resitalini verdi! Sonraki ayağına dolansa da, bir sonraki kafasından kaleciye takılsa da, Negredo’nun bir adım önüne geçti çoktan. Son golle iki adım!

Talisca ilk golünü nasıl 3 taksitte atmışsa, frikiği de, lezzetli bir lokmanın ağızda dolanışı gibi, direkten direğe gezdirip tadını çıkararak “Güzel sanatlar okulu”na armağan etti. Sadece Güneş değil, maçı izleyen ay, bulutlar, yağmur damlaları da alnından öpüverdi.

O kadar emek ve şuta 5 golün az olduğu maçta Lens bile canlıydı; maçı oradan anlayın!

MEDEL BÜYÜLEDİ

Her topa giren, her yere koşan, her mevkiiye uyan “İleri” Medel

MAÇIN ÖZELLİĞİ

Yarıdan fazlası kaleyi bulan 20’den fazla şut!