SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 36 puana yükselirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı.

Mücadelenin 18. dakikasında Beşiktaş, Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma'nın ortasında, ön direkte topa hareketlenen Anderson Talisca kafa vuruşunu yaptı. Kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu.

Beşiktaş, 25. dakikada bir kez daha Talisca'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi: Orta alandan atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, yine ön direkte topa hareketlenen Talisca kaleciden önce topa kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere yolladı.

41. dakikada Quaresma'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, top kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

TALISCA ATIYOR KARTAL KAZANIYOR Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında kazandığı 3 puanı getiren Talisca, Kasımpaşa mücadelesinde de 2 gol attı. Ligin ilk 17 haftasında 3 gol atabilen Brezilyalı yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. Öte yandan Kartal'ın ligde attığı son 4 gol de Talisca'dan geldi

İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa, Bernard Mensah ve David Pavelka ile bulduğu net fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin ilk 45 dakikası Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'ta 45. dakikada sarı kart gören Ryan Babel cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu 20. haftadaki Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Mücadelenin 59. dakikasında sakatlanan Talisca oyuna devam edemedi ve yerini Domagoj Vida'ya bıraktı.

71. dakikada Paşa gole çok yaklaştı: Bernard Mensah'ın kısa pasında topla buluşan Trezeguet ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekti. Bu top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Bu pozisyondan 1 dakika sonra Kasımpaşa, Trezeguet'nin attığı golle farkı 1'e indirdi: Orta alandan gelişen atakta Bernard Mensah'ın pasında topla buluşan Trezeguet rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ilerledi. Mısırlı futbolcu, topu sağına çekip yerden sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Kalan dakikalarda oyun sertleşti. Her iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maç Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.





Beşiktaş - Kasımpaşa





























Beşiktaş - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ: 2 - KASIMPAŞA: 1

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Oğuzhan Özyakup (Dk. 85 Tolgay Arslan), Hutchinson, Quaresma, Talisca (Dk. 59 Vida), Babel, Negredo (Dk. 69 Lens)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 81 Neumayr), Sadiku, Trezeguet, Mensah, Eduok (Dk. 70 Mbaye), Murillo (Dk. 46 İlhan Depe)

GOLLER: Dk. 18 ve 25 Talisca (Beşiktaş), Dk. 72 Trezeguet (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Adriano, Dk. 45 Babel, Dk. 88 Medel (Beşiktaş), Dk. 24 Pavelka, Dk. 53 Popov (Kasımpaşa)

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Negredo'nun savunmanın arkasına attığı topu önünde bulan Babel istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalecide kaldı.

16. dakikada Quaresma'nın sağdan ortladığı topa Pepe vurdu, kaleciden dönen meşin yuvarlağı Babel tamamlamak istedi ancak hakem ofsayt verdi.

18. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Talisca kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

24. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-0

41. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten geri geldi.

43. dakikada ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Eduok'un vuruşunda Fabricio topun kaleye gitmesine izin vermedi.

45+1. dakikada Eduok'un ceza sahasına indirdiği topa Pavelka bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Talisca'nın uzun topunda savunmanın arkasına kaçan Babel meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırttı. Ben Youssef kaleye giden topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

66. dakikada Mensah'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Omeruo meşin yuvarlağa kafayla vurdu, direk dibine giden topu Fabricio kurtardı.

71. dakikada Trezeguet ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top üst direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

72. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan aldığı topla ceza sahasına giren Trezeguet, Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ

Beşiktaş, ligde iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 36 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Dusko Tosic ile Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 18. haftada Antalyaspor ile oynanan lig maçında savunmanın göbeğinde yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'e görev veren Güneş, Pepe'nin sakatlığının geçmesinin ardından bu bölgede bir kez daha değişikliğe gitti. Kasımpaşa karşısında Vida'yı yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Medel'in yanında Pepe'ye ilk 11'de şans verdi.

Geçen haftaki mücadelede ilk 11'de şans bulan Caner Erkin ise Kasımpaşa mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Gökhan Gönül, Caner'in yerine ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma da ilk 11'de şans buldu. Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından ilk 11'de daha çok görev almaya başlayan Alvaro Negredo da Kasımpaşa maçında yine Beşiktaş adına gol aradı.

TOSIC YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Dusko Tosic kadroda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşısında da forma giyemeyen Tosic'in yanı sıra uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal da yedek soyundu.

MEHMETÇİK'E DESTEK

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları Afrin'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, seremoni öncesi sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

Taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratında bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde çok az boşluk olurken mücadeleyi 35 bine yakın seyirci izledi.