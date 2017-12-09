Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor maçı kadrosuna tüm futbolcuları dahil etti.

Kafilede Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican da yer aldı.

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