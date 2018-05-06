Beşiktaş - Kayserispor karşılaşma önü

Beşiktaş ve Kayserispor, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 62 puanlı Beşiktaş 4. sırada bulunuyor, Kayserispor 44 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Beşiktaş, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kayserispor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 138 kodlu maçı oynayanlar; Beşiktaş galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.00, Kayserispor galibiyet oranı 11.00. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Beşiktaş son hafta oynanan Astra Ploiesti maçında 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor ise Beşiktaş karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, evinde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 37 gol atıp 9 gol yedi.

Kayserispor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kayserispor, 17 gol atarken 24 gol yedi.