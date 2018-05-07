Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Beşiktaş evinde Kayserispor'u ağırlıyor...
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
BEŞİKTAŞ: 0 - KAYSERİSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Babel, Quaresma, Talisca, Love
YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Lens, Oğuzhan, Gökhan Töre, Larin, Mustafa Pektemek
TD: Şenol Güneş
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Badji, Mendes, Boldrin, Deniz, Umut Bulut
YEDEKLER: Vedat, Gyan, Levent, Güray Vural, Kravets, Erdal, Erkan, Amorim
TD: Marius Sumudica
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Barış Şimşek
EVİNDE 42 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Kartal, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-Beyazlılar, söz konusu maçlarda 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı. Bu karşılaşmaların 35’ini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.
TOSIC OYNAYABİLECEK
Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, bugün forma giyebilecek. Sırp stoper talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağ- lup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.
2 OYUNCU SARI SINIRINDA
Beşiktaş’ta Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, bugünkü karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.
NEGREDO VE PEPE SAKAT
Siyah-Beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.
ŞENOL GÜNEŞ DALYA DİYECEK
Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş’ın başında Süper Lig’de 100. kez sahaya çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetimindeki bu maçlarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu. Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.
44. RANDEVU
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 21 lig maçından 16'sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maç 2-2 bitti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.