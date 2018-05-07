Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Beşiktaş evinde Kayserispor'u ağırlıyor...

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BEŞİKTAŞ: 0 - KAYSERİSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Babel, Quaresma, Talisca, Love

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Lens, Oğuzhan, Gökhan Töre, Larin, Mustafa Pektemek

TD: Şenol Güneş

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Badji, Mendes, Boldrin, Deniz, Umut Bulut

YEDEKLER: Vedat, Gyan, Levent, Güray Vural, Kravets, Erdal, Erkan, Amorim

TD: Marius Sumudica

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Barış Şimşek

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

EVİNDE 42 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Kartal, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-Beyazlılar, söz konusu maçlarda 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı. Bu karşılaşmaların 35’ini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

TOSIC OYNAYABİLECEK



Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, bugün forma giyebilecek. Sırp stoper talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağ- lup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

2 OYUNCU SARI SINIRINDA

Beşiktaş’ta Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, bugünkü karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.

NEGREDO VE PEPE SAKAT

Siyah-Beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

ŞENOL GÜNEŞ DALYA DİYECEK

Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş’ın başında Süper Lig’de 100. kez sahaya çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetimindeki bu maçlarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu. Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 21 lig maçından 16'sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maç 2-2 bitti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.