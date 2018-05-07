Öne Çıkanlar
Beşiktaş - Kayserispor
Futbol
Haberler > Futbol

Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk edecek. 62 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, ligi üst sıralarda bitirmek için galibiyet yolu arayacak. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar...

07 Mayıs 2018 Pazartesi, 15:16:06 | Güncelleme:

Süper Lig’de 32. haftanın kapanış maçında 4. sırada bulunan Beşiktaş, evinde 8. sırada olan Kayserispor'u konuk edecek. Ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş ve Kayserispor ligi üst sıralarda bitirmek için tüm kozlarını paylaşacak. Peki  Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Kayserispor maçı hakkında tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, evinde Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ile Kayserispor 7 Mayıs (bugün) Pazartesi saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'da başlayacak mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Mehmet Metin yapacak. 

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSLİKLER

  • Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Beşiktaş, bu maçlarda rakibine 13-8'lik üstünük kurdu (4B).
  • İki takımın ligde oynadığı son iki maç da beraberlikle sonuçlandı.
  • Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 42 maçtır kaybetmiyor (35G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.
  • Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak. Şenol Güneş bu maçların 66'sında kazandı ve 13'ünü kaybetti (20B). Şenol Güneş, Beşiktaş tarihinde Gordon Milne (213), Ljubisa Spajic (134), Dorde Milic (117) ve Christoph Daum'un (115) ardından takımın başında 100 lig maçına çıkan beşinci teknik direktör olacak.
  • Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en az 50 Süper Lig maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör (%66,7 - 66/99).
  • Beşiktaş, Kayserispor'a ligde evinde dört maçtır kaybetmiyor (3G 1B). Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanındaki son galibiyeti Ekim 2011'de gelmişti.
  • Kayserispor ligdeki son altı maçının beşini kaybetti (1G). Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un (3) ardından Bursaspor ile birlikte en az puan toplayan takımlar sıralamasında ikinciliği paylaşıyor (14).
  • Kayserispor aynı zamanda ligin ikinci yarısında Karabükspor'un (46) ardından en fazla gol yiyen ikinci takım (30). Beşiktaş ise Galatasaray (33) ve Fenerbahçe'nin (32) ardından ligin ikinci yarısında en fazla gol atan üçüncü takım (30).
  • Kayserispor ligdeki son beş deplasman maçını da kaybetti. Bu Karabükspor'un ardından (14) ligde devam eden en uzun ikinci deplasman yenilgi serisi. Kayserispor, Süper Lig'de en son arka arkaya altı deplasman maçını kaybettiği sezonda küme düşmüştü (2013/14).

  

  • Bu maçta bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci takım ile (Beşiktaş - 778), en az buluşan ikinci takım karşılaşacak (Kayserispor - 465).
  • Beşiktaş bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri (187, Galatasaray ile birlikte). Kayserispor ise bu alanda Bursaspor'un (106) ardından ligin en kötü ikinci takımı (108, Akhisarspor ile birlikte).
  • Beşiktaş bu sezon ligde yedekten oyuna giren oyuncularında en fazla gol katkısı alan takım (15 - altı gol, dokuz asist).
  • Beşiktaş'ın ligde attığı son 31 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş.
  • Kayserispor son altı sezonda Beşiktaş deplasmanına altıncı farklı teknik direktörle çıkıyor (Şota Arveladze, Robert Prosinecki, Ertuğrul Seçme, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın ve Marius Sumudica).
  • Beşiktaş bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım (25; dokuz gol, 16 asist).
  • Kayserispor'un ligde deplasmanda attığı son yedi golün beşi Umut Bulut'tan geldi.
  • Umut bu sezon ligde attığı toplam 14 golle takımına 12 puan kazandırdı. Ligde bu sezon golleriyle takımına Umut'tan daha fazla puan kazandıran sadece iki isim var: Burak Yılmaz (17) & Adis Jahovic (15).
  • Beşiktaş'ın evinde attığı son 10 golün yarısında Anderson Talisca'nın direkt katkısı var (dört gol, bir asist).

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.