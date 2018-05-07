Süper Lig’de 32. haftanın kapanış maçında 4. sırada bulunan Beşiktaş, evinde 8. sırada olan Kayserispor'u konuk edecek. Ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş ve Kayserispor ligi üst sıralarda bitirmek için tüm kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Kayserispor maçı hakkında tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, evinde Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ile Kayserispor 7 Mayıs (bugün) Pazartesi saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'da başlayacak mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Mehmet Metin yapacak.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSLİKLER

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Beşiktaş, bu maçlarda rakibine 13-8'lik üstünük kurdu (4B).

İki takımın ligde oynadığı son iki maç da beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 42 maçtır kaybetmiyor (35G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak. Şenol Güneş bu maçların 66'sında kazandı ve 13'ünü kaybetti (20B). Şenol Güneş, Beşiktaş tarihinde Gordon Milne (213), Ljubisa Spajic (134), Dorde Milic (117) ve Christoph Daum'un (115) ardından takımın başında 100 lig maçına çıkan beşinci teknik direktör olacak.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en az 50 Süper Lig maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör (%66,7 - 66/99).

Beşiktaş, Kayserispor'a ligde evinde dört maçtır kaybetmiyor (3G 1B). Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanındaki son galibiyeti Ekim 2011'de gelmişti.

Kayserispor ligdeki son altı maçının beşini kaybetti (1G). Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un (3) ardından Bursaspor ile birlikte en az puan toplayan takımlar sıralamasında ikinciliği paylaşıyor (14).

Kayserispor aynı zamanda ligin ikinci yarısında Karabükspor'un (46) ardından en fazla gol yiyen ikinci takım (30). Beşiktaş ise Galatasaray (33) ve Fenerbahçe'nin (32) ardından ligin ikinci yarısında en fazla gol atan üçüncü takım (30).

Kayserispor ligdeki son beş deplasman maçını da kaybetti. Bu Karabükspor'un ardından (14) ligde devam eden en uzun ikinci deplasman yenilgi serisi. Kayserispor, Süper Lig'de en son arka arkaya altı deplasman maçını kaybettiği sezonda küme düşmüştü (2013/14).

Bu maçta bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci takım ile (Beşiktaş - 778), en az buluşan ikinci takım karşılaşacak (Kayserispor - 465).

Beşiktaş bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri (187, Galatasaray ile birlikte). Kayserispor ise bu alanda Bursaspor'un (106) ardından ligin en kötü ikinci takımı (108, Akhisarspor ile birlikte).

Beşiktaş bu sezon ligde yedekten oyuna giren oyuncularında en fazla gol katkısı alan takım (15 - altı gol, dokuz asist).

Beşiktaş'ın ligde attığı son 31 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş.

Kayserispor son altı sezonda Beşiktaş deplasmanına altıncı farklı teknik direktörle çıkıyor (Şota Arveladze, Robert Prosinecki, Ertuğrul Seçme, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın ve Marius Sumudica).

Beşiktaş bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım (25; dokuz gol, 16 asist).

Kayserispor'un ligde deplasmanda attığı son yedi golün beşi Umut Bulut'tan geldi.

Umut bu sezon ligde attığı toplam 14 golle takımına 12 puan kazandırdı. Ligde bu sezon golleriyle takımına Umut'tan daha fazla puan kazandıran sadece iki isim var: Burak Yılmaz (17) & Adis Jahovic (15).

Beşiktaş'ın evinde attığı son 10 golün yarısında Anderson Talisca'nın direkt katkısı var (dört gol, bir asist).