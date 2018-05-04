Beşiktaş-Kayserispor maçının tarihi değişti

TFF, 6 Mayıs Pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş - Kayserispor maçının 7 Mayıs pazartesi gününe alındığını açıkladı.



Kayserispor daha önce yaptığı açıklamada, karşılaşmanın 7 Mayıs Pazartesi günü oynanması halinde maça çıkamayacaklarını belirtmiş, ancak kulüp başkanı Erol Bedir sonrasında maça çıkacaklarını duyurmuştu.

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