Beşiktaş Konyaspor canlı yayın - canlı izle

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek Porto'yu resmi maçlarda mağlup eden ilk Türk takımı olan Beşiktaş, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. İki takım Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmiş ve yeşil-beyazlılar 2-1'lik galibiyetle kupaya uzanan taraf olmuştu.
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BEŞİKTAŞ: 1 - ATİKER KONYASPOR: 0 (10' Cenk)
(İlk yarı oynanıyor...)
Şenol Güneş, stoper ikilisini bu sezon ilk kez bozdu ve Tosic'in cezası nedeniyle o bölgede Medel'e görev verdi. Süper Kupa'daki Atiker Konyaspor ve ligdeki Antalyaspor maçlarında gol bulan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçını da boş geçmeyen Cenk, şu ana dek 4 kez fileleri havalandırdı.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Utku, Mitrovic, Necip, Fatih, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Mehdi, Ömer Ali, Manyama, Fofana, Evouna
YEDEKLER: Carlgren, Eren, Selim, Jönsson, Milosevic, Vedat, Savaş, Filipovic, Eze, Musa Araz
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
SAAT: 20:00
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: BeIN SPORTS 1
- DEVLER LİGİ'NDE HAFTANIN GOLÜ CENK'TEN! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Portekiz ekibi Porto'ya attığı gol, ilk haftanın en iyisi seçildi. UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un attığı gol, oyların yüzde 37'sini alarak haftanın en iyisi ödülüne layık görüldü.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına göre zorunlu iki değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan şans buldu. Hastalığı dolayısıyla Porto mücadelesinde kadrodan çıkarılan Tolgay, bir maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
MEDEL İLKİ YAŞADI
Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic, Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.
Şenol Güneş, savunmanın göbeğinde Gary Medel'e şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Medel, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve 16 dakika süre alan Şilili futbolcu, Porto mücadelesinde de yedekten gelip 25 dakika şans buldu.
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Jeremain Lens ve Necip Uysal yedek soyundu.
Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, maç kadrosunda yer almadı.
- BEŞİKTAŞ EVİNDE 29 MAÇTIR YENİLMİYOR! Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından oynadığı 29 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.
BEŞİKTAŞ'IN MİNİK ÖZEL KONUĞU
Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalyenin üstünde seremonide yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, oğlu Noah ile seremoniye katıldı. Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı şehit ve gazilerimizin yanında" yazılı pankartla çıktı. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi kupayla tur attı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Süper Lig'de son 2 haftada kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya üstünlük kuran Beşiktaş'ı taraftarı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki mücadelede tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte yoğun tezahüratla takımlarına destek vermeye çalıştı.
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