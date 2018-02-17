Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca, gördükleri sarı kartlarla 23. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Maçın hakemi Alper Ulusoy, iki kulüpten de tepki alırken Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, maç sonrasında sert açıklamalar yaptı.
Hakemler tarafından en çok canı yanan takımın kendileri olduğunu belirten Çebi, "İki takım da futbol oynamaya çalıştı ama sahadaki hakemler, maçta futbol oynanmasını engellemiştir. Keşke olmasaydı yaşananlar. Hep söyledim, yine söylüyorum sahada hakemler tarafından canı en çok yanan takım Beşiktaş'tır." diye konuştu.
"DOKUNMADIĞIN YERDE KART VERİLİYOR!"
Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Talisca ve Pepe'ye verilen kartları da değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Talisca ve Pepe'ye gösterilen sarı kartlar yanlış kararlar, İkisinin de pozisyonu sarı kart ile uzaktan yakından ilgisi yok. Hayırlısı olsun diyelim. Dokunmadığın yerde kart veriliyor. Herkesin oturup bu konu hakkında düşünmesi gerekiyor. Federasyon, değerlendirme yapamayacak kapasitede değil. Herhalde değerlendirme yaptıklarında verecekleri notun çok iyi olmayacağını düşünüyorum. O koltukta boşuna oturmuyorlardır herhalde.'' ifadelerini kullandı.
"BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Her şeye rağmen sezonu şampiyon bitireceklerini kaydeden Beşiktaş'ın Çebi "Fenerbahçe mücadelesi de bir maç. Her takımın, rakipler de dahil zorlu maçları olacaktır. Emin olduğum tek bir şey var. O da Beşiktaş, sezonu şampiyon olarak bitirecektir" dedi.
BAYERN MÜNİH DEĞERLENDİRMESİ
Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Bayern Münih hakkında da konuşan Çebi, "Kendimizi Bayern Münih'ten geride görmüyoruz. Onlardan iyi olduğumuzu düşündüğümüz zamanlar da oluyor" şeklinde konuştu.
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