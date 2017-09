Beşiktaş Konyaspor maçı yazar yorumları

KARTAL YİĞİT: PORTO ZAFERİ YARAMIŞ

Porto’daki tarihi zafer, Beşiktaş’ı kendine getirmiş. Sezona isteksiz, cansız bir şekilde başlayan Siyah-Beyazlılar’ın yerine geçen sezondan alıştığımız karşısındaki 11’i titreten, ısıran Beşiktaş gelmiş. Ama tabii ki eksiklikler var. 35’e kadar müthiş bir baskı kuran, taraftarı da arkasına alarak Cenk Tosun ile golü erken bulan Beşiktaş’ta, Portekiz’deki yorgunluğun belirtileri, oyun zaman aldıkça ister istemez kendini gösterdi. Bu da gayet doğaldı. Çünkü orada tam anlamıyla bir sinir ve taktik harbi veren Beşiktaşlı oyuncular, ilk yarının sonlarından itibaren o başladıkları tempoyu düşürmek durumunda kaldılar. İşi sağlama alıp rölanti peşinde koştular. Bulacakları bir hızlı topla 2. golü atıp rahatlamak istediler.

Ancak Konyaspor, ikinci yarının başından itibaren zaman zaman da olsa baskı kurmayı başardı Kartal’ın kalesinde. Fazla top tuttuğu için eleştirilen Cenk’in golünün de oluşmasında rol alan Quaresma, ilerleyen yaşına rağmen topla bir anda arkasına 2-3 adamı takarak çapraza inip zor olanı yapınca Beşiktaş derin bir nefes aldı. Hakikaten bu takım kötü bile olsa yine de zevk veren bir ekip. Artık taşlar yerine oturmuş. Kim ne yapacağını, nerede nasıl duracağını biliyor. Kısacası herkes birbirini kimliğine kadar tanıyor. Böyle de olunca başarı kendiliğinden geliyor.

BİR ATİBA KLASİĞİ Beşiktaş orta sahasının dinamosu Atiba Hutchinson, dün belki çok ön planda gözükmedi ama faydalı futboluyla takımının iyileri arasında yer aldı. 60 pas denemesinin tamamında isabet bulan Kanadalı oyuncu %100 başarıyla oynarken girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazandı.

İsim isim dün gecenin başrol oyuncularına geçersek tabii ki Cenk Tosun yine 1. sıraya yerleşir. Gerçi Caner’in o şık ortasına vurmaması ayıp olurdu ama gol sağanağını sürdürüyor. Caner her geçen gün daha da iyi oluyor. Goldeki ortası da belki de Cenk’ten daha fazla alkışı hak ettirdi. İşini iyi yapanlardan biri de Tolgay’dı. Belki Oğuzhan’ın gölgesinde kalıyor ama inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Özellikle ilk yarı kanatlara dağıttığı toplarla dikkat çekti. Son olarak bir türlü şans bulamayan Medel’den söz edelim. Boyu kısa ama değme stoperlere taş çıkarttı. Bir kere müthiş çabuk... Zaten en önemli özelliği de bu. Kayarak müdahaleleriyle göz doldurdu. Zaman zaman tehlikeli yerlerde fauller yapsa da stoper de iyi bir alternatif olacak. Medel kararı Şenol Güneş’in bonservisine 4.5 milyon Euro verilen Mitrovic’i artık düşünmediğinin de göstergesi oldu.

Zor bir deplasmandan sonra Beşiktaş, Konyaspor’u oyunun belli anlarında zorlanmasına rağmen rahat geçti. Haftaya derbi var. İki ekip de puan kaybetmedi. Beşiktaş, Fenerbahçe’ye “Yorgun olsam bile benden kork” mesajı yolladı.

Q7 120 GÜN SONRA... Cenk Tosun’un golüne adeta nazire yapan ve kendisini durdurmaya çalışan iki Konyalı oyuncunun arasından çıkıp müthiş bir gole imza atan Ricardo Quaresma geceye damgasını vurdu. Q7, 120 gün sonra yeniden golle buluştu.

İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ DURMUYOR...

Beşiktaş, Porto galibiyeti ile büyük bir övgüyü hak etmişti. Portekiz’de alınan sonuç futbolumuz adına onurdu. Siyah-Beyazlı futbolcular, enerjilerini son ana kadar kullandılar. Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptılar. Taraftarlar haklı olarak takımları ile gurur duyuyor... Portekiz’de futbolun tüm güzelliklerini izlemiştik. Mücadelenin en üst düzeyde olduğu gerçek bir futbol festivali sergilendi. Herkes, dolayısıyla Beşiktaşlılar çok ama çok mutlu oldular... Stadı dolduran taraftarlar, öncelikle gönül verdikleri renkleri taşıyan futbolculara inanılmaz bir sevgi gösterisinde bulundular. Haklıydılar. Onlar ne kadar alkışlansa sonuna kadar hak etmişlerdi...

Beşiktaş, Porto karşılaşmasındaki yorgunluğunu atmıştı. Henüz maçın başında gelen gol işi daha da kolaylaştırdı. Set oyununu çok iyi uyguladılar. Orta, şut ve bireysel diripling oyunun büyük bölümünde Şenol Güneş’in istediği gibi gitti. İkinci yarının son bölümlerinde kaptırılan toplar, A.Konyaspor’u umutlandırdı. Fakat konuk takım iş bitirici oyuncudan yoksundu...

Beşiktaş, usta ayaklara sahip... Her futbolcu nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Öncelikle Oğuzhan’ın yerine forma giyen Tolgay her topu dikine oynama isteğiyle takımının itici gücüydü. Atiba ile hatasız oynadılar. Caner ile çıkana kadar Adriano ilk dakikalardan itibaren oyunun içindeydiler. Hatta her akında ortaları yapan isim oldular.

Oyunun hemen başında gelen gol, kelimenin tam anlamıyla adrese teslimdi. Caner’in topu Cenk’in kafasına monte edişini izledik. Aslında Caner’in ortası yerine, gol pası demek daha doğru olur. Cenk, bu ikramı geri çevirmeyerek topu ağlarla buluşturdu.

Tosic’in yokluğunda Pepe ile ikili oluşturan Medel, mücadelelerde başarılıydı. Rakiplerine yakın oynayarak rahat hareket etmelerini önledi. Çok yönlü bir oyuncu... Orta alanda oynadığı gibi savunmada da görevini yaptı. Ayak çabukluğu ve hava toplarında başarılıydı...

Oyunun büyük bölümünde sahanın hakimi Beşiktaş’tı. Rakibini sahasına kilitledi. A.Konyaspor’da kaleci Serkan, kaptan Ali Turan ve Skubic sahanın iyileri arasındaydı.

Beşiktaş, gerçek bir ekip oyunu oynuyor. Makine gibi çalışıyorlar. Herkes arkadaşının yardımına koşuyor. Sahanın her yerinde varlar. Dün bir kez daha gördük ki kalite önemli. Bireysel yetenekli oyuncular, takım oyununda bir adım öne çıkıyor. Sonucu değiştirmek daha da kolaylaşıyor. Beşiktaş yüksek tempolu Porto maçından sonra, A.Konyaspor’u yenerken zorlanmadı... Yedekler dahil, tüm oyuncuları fiziksel ve motivasyon olarak diri tutan Şenol Güneş’i de tebrik etmeliyiz...

1,71'LİK DEV! Beşiktaş forması ile ilk kez bir resmi maça ilk 11’de başlayan Gary Medel, performansı ile beğeni topladı... Stoperde oynayan Şilili oyuncu, 1.71’lik boyuna rağmen çıktığı 4 hava topunun 3’ünü kazandı.

GÖREV ADAMI ATİBA

Sahanın her yerinde vardı. En kritik anlarda topa müdahale etti. Savunma ve ofansta etkiliydi.

QUARESMA FARKI

Adam eksiltti. Fizik gücü iyiydi. Savunmaya yardım etti. Attığı golde yeteneğini, gücünü ve vuruş özelliğini iyi kullandı.

