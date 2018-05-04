Beşiktaş kupa maçına çıkmadı

Beşiktaş, çıkan olaylar nedeniyle kaldığı yerden oynanmasına karar verilen, Fenerbahçe'yle oynayacağı yarı final rövanş maçına çıkmadı. Beşiktaş'ın hükmen mağlup ilan edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan rövanş karşılaşması, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada 0-0 devam ederken çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Daha sonra da Türkiye Futbol Federasyonu, maçın kaldığı yerden seyircisiz oynamasına karar verdi. Ancak Beşiktaş, federasyonun kararına tepki olarak maça çıkmayacağını duyurmuştu.

Hakem Mete Kalkavan, 15 dakika bekledikten sonra Beşiktaş'ın sahada olmaması nedeniyle maçın iptaline karar verdi.

Maçın akıbetiyle ilgili son kararı federasyon verecek. Kurallara göre maçlara çıkmayan takımların hükmen mağlubiyetine ve bir yıl kupadan men edilmesine karar verilmesi gerekiyor.

Bu yönde karar verilirse, Türkiye Kupası finali Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER